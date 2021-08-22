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السيسي يستقبل وزير خارجية صربيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

الأحد، 22-08-2021 07:54 م

السيسي يستقبل وزير خارجية صربيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

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الوكيل الاخباري- استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، نيكولا سيلاكوفيتش وزير خارجية صربيا، لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي أعرب عن تطلع مصر لتعزيز مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة.

ولفت إلى أن الرئيس المصري أكد على ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي في ظل المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، فضلا عن إمكانية استفادة الشركات الصربية من مجموعة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالدول العربية والإفريقية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الصربي عن تثمين بلاده للجهود المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي بأسره، مؤكدا الحرص على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي المتوسط، وذلك في ظل العلاقة المباشرة بين الأمن في أوروبا والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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