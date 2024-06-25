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الثلاثاء، 25-06-2024 01:21 م

السيسي يصدر توجيهات للحكومة حول انقطاعات الكهرباء

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الوكيل الاخباري- أفادت وسائل الإعلام المصرية في خبر عاجل بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته للحكومة بالعمل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات انقطاع الكهرباء.

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وكان مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، قد أعلن أن مركز التحكم القومي لشبكة الكهرباء تلقى تعليمات منذ قليل بعودة العمل وفقا لجدول تخفيف الأحمال المعلن بواقع ساعتين فقط.

وكان قد تداول عدد من المواطنين في مصر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى من انقطاع الكهرباء لساعات إضافية بعد عودتها من انقطاع دام 3 ساعات خلال فترة النهار.

واشتكى المواطنون في تعليقاتهم من عدم الإعلان المسبق عن مواعيد انقطاع الكهرباء الطارئة بالشكل الذي تعرضت له جميع المحافظات اليوم، حيث تغيرت مواعيد الانقطاع إلى 3 ساعات بدلا من ساعتين، وبعد الإعلان رسميا عن زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط لـ 3 ساعات، فوجئوا بالانقطاع مجددا مساء اليوم بعد انتهاء الساعات المقررة.

 




 

 


 

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