الأحد 03-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الدفاع المدني يتعامل مع حريق قرب المدينة الرياضية

النجار تلتقي الروائية المصرية بسيوني

وزير الاوقاف : اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

مقتل شابين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

الفلسطينيون سيسلمون رصاصة قتلت شيرين أبو عاقلة للأميركيين

المجلس القضائي : الإفراج عن 120 موقوفا عن ديون مدنية

جولة للصحفيين على المشاريع التنموية والخدمية بالكرك

5 اصابات بحادث تصادم بحري في العقبة

مراكز فحص كورونا طيلة أيّام الأسبوع - أسماء

18 مصابا جراء حادثة العقبة لا يزالون يتلقون العلاج

السبت، 02-07-2022 04:11 م

السيسي يصدر توجيها بخصوص البحيرات

62c038464236047d1957ee60


الوكيل الاخباري- أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توجيها بخصوص البحيرات وتكوين التجمعات العمرانية والسياحية بالبلاد، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

اضافة اعلان

 

وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، بأن الاجتماع شهد "متابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها".

وأشار إلى أن "الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة، وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات، وذلك لتدعيم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالتكامل مع تطهير البحيرات، بالإضافة إلى تكوين تجمعات عمرانية وسياحية، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين القاطنين حولها".

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
eeee

مقتل شابين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

w

تواصل المعارك بمحيط ليسيتشانسك و21 قتيلا في ضربات قرب أوديسا

6202218194551343250234

روسيا تعلن انسحابها من اتفاقيات مجلس أوروبا

62c046ba4c59b72be941b57a

بيسكوف يعلق على إمكانية حرب الكل ضد الكل

علما-اميركا-والصين-800x549

الصين تخفف القيود على دخول الاميركيين والاجانب إليها

62c00f564c59b7351804e1b6

خبير مائي: إثيوبيا تواصل ملء سد النهضة والمياه لن تصل مصر حتى الشهر المقبل

أخبار متعلقة
62bc423e4c59b7223b683994

النرويج ترسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

ممم

الرئيس اللبناني يتسلم تشكيلة الحكومة الجديدة

62b6d76f4236046feb2dcc2e

السيسي يستقبل الأمير تميم في قصر الاتحادية

image

مصادر عربية: أمير قطر يزور مصر غدا الجمعة

62b06ede42360419a4461e43

مصر.. حصر أراضي البلاد بأمر من السيسي

000_1A879X

بدءا من الاثنين المقبل.. بن سلمان يزور مصر والأردن وتركيا