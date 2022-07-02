السيسي يصدر توجيها بخصوص البحيرات

الوكيل الاخباري- أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توجيها بخصوص البحيرات وتكوين التجمعات العمرانية والسياحية بالبلاد، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

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وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، بأن الاجتماع شهد "متابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها".



وأشار إلى أن "الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة، وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات، وذلك لتدعيم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالتكامل مع تطهير البحيرات، بالإضافة إلى تكوين تجمعات عمرانية وسياحية، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين القاطنين حولها".

روسيا اليوم