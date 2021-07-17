السيسي يصدر عفوا رئاسيا بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 23 يوليو

الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 298 لسنة 2021، بالعفو عن بعض السجناء بمناسبة عيد الأضحى وذكرى "ثورة 23 يوليو".

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وكان السيسي، قد أصدر في أبريل الماضي، عفوا رئاسيا عن العديد من السجناء قبل عيد تحرير سيناء في 25 أبريل وعيد الفطر.



وتجدر الإشارة، إلى أن العفو الرئاسي متعارف عليه في المناسبات الوطنية والدينية، في حين أنه وفقا للمادة 155 من الدستور، لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار العفو إلا بعد صدور حكم نهائي، ومع ذلك، فإن مرتكبي بعض الجرائم لا يستحقون العفو، وتشمل هذه الجرائم تهريب الأسلحة، والإرهاب، وتهريب المخدرات بأكثر من 10 كيلوغرامات، وتجارة "الهيروين" بغض النظر عن الكمية والقتل الانتقامي.

ويشتمل القرار على السجناء المستوفين لشروط العفو الرئاسي.





المصدر: روسيا اليوم