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الثلاثاء، 28-05-2024 09:17 ص

السيسي يصل إلى بكين في زيارة دولة

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الوكيل الاخباري- وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، في زيارة دولة إلى جمهورية الصين.

وتتضمن زيارة الرئيس السيسي عقد مباحثات قمة مع نظيره الصيني، ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية.

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كما ستتم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامنا مع الذكرى الـ10 لرفع مستوى العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.


ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي برؤساء عدد من الشركات الصينية وبحث فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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