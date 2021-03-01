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الإثنين، 01-03-2021 03:27 م

في افتتاح منتدى أسوان للسلام

السيسي يطالب بتسوية النزاعات في إفريقيا

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عبد الفتاح السيسي


الوكيل الإخباري - علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ، على النزاعات العسكرية في القارة الإفريقية التي تحدث خلال الآونة الأخيرة.

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وقال الرئيس المصري خلال كلمته في افتتاح منتدى أسوان للسلام: "إنه يجب توحيد الجهود لدعم الآليات الإفريقية لمنع وتسوية النزاعات".


وتابع: "جائحة كورونا أسهمت بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة في تفاقم الأخطار الموجودة بالقارة الإفريقية، مما يتطلب توحيد الجهود لدعم الأطر والآليات لمنع وتسوية النزاعات وتعزيز قدرات دول القارة للتعامل مع التهديدات والمخاطر القائمة".


وأوضح أن "تحقيق السلام يتطلب تحصين الدول الخارجة من النزاعات ضد الانتكاسات عن طريق بناء قدرات مؤسساتها على الصمود وتمكينها من أداء المهام الموكلة لها ودفع عجلة التنمية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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