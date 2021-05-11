الثلاثاء 11-05-2021
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الثلاثاء، 11-05-2021 02:58 م

السيسي يطلق تصريحات حول سد النهضة

سيسي


الوكيل الإخباري - أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تصريحات حول أزمة سد النهضة، ومسار المفاوضات مع إثيوبيا والسودان، موجها رسالة إلى المواطنين في مصر.

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وقال السيسي في رسالة للشعب المصري: "مسار التفاوض في سد النهضة يحتاج لصبر وتأني، وعليكم الثقة في ربنا وقدراتكم وقدرة دولتكم، ومفيش مساس بحصة مصر المائية".


وأضاف السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات بهيئة قناة السويس، صباح الثلاثاء، أن "عملية التفاوض تأخذ وقتا وجهدا وصبرا، واستقبلنا مسؤولين خلال الأسبوع الماضي لحلحلة الموقف".


وأكد أن "قلق الشعب المصري بخصوص سد النهضة مقدر ومشروع، ولكن لازم نكون متأكدين أن حقوقنا المائية لن يتم التفريط فيها".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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