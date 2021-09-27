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الإثنين، 27-09-2021 01:34 م

السيسي يعاتب وزير الري على الهواء

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الوكيل الاخباري- عاتب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزير الري محمد عبد العاطي بسبب نقص المياه والتعديات على الجسور.

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وقال السيسي خلال بث مباشر على الهواء: "متزعلش مني يا دكتور محمد، كنتوا قاعدين بتعملوا إيه السنين اللي فاتت؟ مش كده ولا إيه يا دكتور مصطفى –يقصد رئيس الوزراء".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد: "مش اللي بيتابع ده وزارة الري، إضافة إلى للمحافظة والأمن، 6 شهور وألاقي الجسور متظبطة زي ما الكتاب بيقول".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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