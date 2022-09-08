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الخميس، 08-09-2022 04:22 م

السيسي يعلن إنشاء 3 موانئ جديدة

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الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، أنه سيتم إنشاء 3 موانئ لليخوت من إيرادات قناة السويس دون المساس بمخصصات الموازنة العامة.

وأوضح السيسي أن مثل هذه المشروعات لا يتم تنفيذها بطريقة عشوائية ولكن بناء على دراسات واستشارة مكاتب عالمية قبل الإنفاق عليها.

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وأضاف الرئيس المصري، في تعليق خلال حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، أن هناك حملات مغرضة تهدف للتشكيك في الإنجازات التي يتم تحقيقها ويجب توضيح الحقاقئق لمواجهة حملات التشكيك المغرضة، مؤكدا أن قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة دخل القناة.


ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة. 


وكان الرئيس السيسي تفقد القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، واستمع إلى شرح مفصل عن تصميم القرية، التى تضم أحدث الاستادات الرياضية وناديا صحيا رياضيا يضم "جيم" على مسطح 850 مترا مربعا ووحدة للطب الرياضي لعلاج الإصابات الرياضية.

 

RT

 




 

 


 

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