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الثلاثاء، 30-03-2021 02:56 م

السيسي يعلن افتتاح وشيك لميناء مقابل ميناء جدة السعودي

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مسألة توسعة الجانب الجنوبي لقناة السويس متروك للفنيين من أجل إعادة دراسته مرة أخرى.

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وكشف الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي، عن افتتاح ميناءين بحريين خلال الشهرين المقبلين، الأول ميناء برنيس مقابل ميناء جدة على البحر الأحمر، فضلا عن تطوير ميناء السخنة وسيتم الانتهاء منه خلال عامين ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر، بالإضافة إلى ميناء شرق بورسعيد، الذى تم افتتاحه من قبل.

كما كشف الرئيس السيسي عن افتتاح ميناء جرجوب الذي يبعد عن الحدود الليبية 200 كيلو خلال شهر أو شهرين، مشيرا إلى تطوير ميناء دمياط والإسكندرية وأبو قير، لتصبح مجموعة موانئ تعمل بأنظمة ومستويات متقدمة.

وأكمل الرئيس المصري: "ميناء أبو قير سيكون من أكبر الموانئ حتى غاطس 22 متر، والقطار السريع ممكن يتحرك من السخنة إلى العلمين أو الإسكندرية أو جرجوب خلال 3 ساعات بسرعة تصل إلى 250 كيلو.. وربطنا المتوسط بالأحمر بشبكة موانئ وشبكة سكة حديد متقدمة".

 

المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

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