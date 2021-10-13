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الأربعاء، 13-10-2021 03:01 م

السيسي يعلن عن الجمهورية الجديدة في مصر

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "العاصمة الإدارية الجديدة إعلان للجمهورية الجديدة بعد فترة صعبة مرت بمصر".

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وأوضح السيسي: "الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات التي تحدث عنها رئيس الوزراء المجري، متابعا: "هبقى سعيد أوي لما تيجي مصر وتشوف الإنجازات دي خلال افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وهذا إعلان للجمهورية الجديدة بعد فترة صعبة مرت بمصر".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري، أنه يجدد الشكر لرئيس الوزراء المجري على الدعوة وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتفهمه لقضايا المنطقة وأسلوب التعامل معاها، وأيضا قوة الدفع التي تحققت اليوم من خلال الاتفاق على دفع التعاون في المجالات المختلفة سواء الاقتصادية أو الصناعية أو حتى الأمنية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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