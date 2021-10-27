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الأربعاء، 27-10-2021 03:09 م

السيسي يعين رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة

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الوكيل الاخباري- عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان القوات المسلحة المصرية.

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وتولى الفريق أسامة عسكر قبل توليه المنصب الجديد، منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، كما كان يشغل قبلها منصب قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء.

وتخرج الفريق أسامة عسكر في الكلية الحربية، وحصل على جميع الفرق الحتمية بسلاح المشاة، وتولى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديد، سابقا منصب رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، وقائدا للجيش الثالث الميداني.

المصدر: روسيا اليوم

 

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