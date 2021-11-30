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الثلاثاء، 30-11-2021 03:27 م

السيسي يوجه رسالة إلى أمير قطر

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الوكيل الإخباري-وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

وتسلم الرسالة رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، خلال لقائه اليوم في الدوحة وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الشبابية والرياضية.

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روسيا اليوم

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