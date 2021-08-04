السيسي يوجه رسالة للشعب اللبناني

الوكيل الإخباري- وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشعب اللبناني، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني، والذي يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن الرئيس المصري وجه رسالة للشعب اللبناني، "بأن لبنان الذي كان دائما منارة للثقافة والفن والفكر، ورافدا مهما من روافد الإبداع العربي، ما زال قادرا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجددا ليكون مزدهرا وفريدا كما نحب أن نراه".



وكان قصر الرئاسة الفرنسية قد أعلن الثلاثاء، مشاركة رؤساء دول ومنظمات دولة وجهات مانحة عديدة، في المؤتمر الدولي لدعم لبنان.

المصدر: روسيا اليوم



