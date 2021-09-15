السيسي يوجه رسالة لمرشدي قناة السويس

الوكيل الإخباري- وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى مرشدي قناة السويس بمناسبة مرور 65 عاما على إدراتهم للقناة.

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وقال السيسي عبر تويتر: "نحتفل في هذه الأيام بمناسبة مرور 65 عاما على تولي المرشدين المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس، والتي مثلت إنجازا تاريخيا في سجل البطولات المصرية، وملحمة لانتصار الإرادة المصرية في إدارة الملاحة بالقناة".



وتابع: "تحية تقدير واعتزاز لمرشدي قناة السويس الذين لم يتخلوا لحظة عن واجبهم في إدارة دفة الملاحة بالقناة في ظل أصعب الظروف منذ تأميمها وتسلم إدارتها المصرية في عام 1956 وحتى اليوم، وساهموا بجهودهم المضنية في الحفاظ على السمعة الدولية لقناة السويس كأهم شريان ملاحي في العالم".

وقال: "لقد نجح المصريون في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

المصدر: روسيا اليوم