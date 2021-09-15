الأربعاء 15-09-2021
الوكيل الاخباري

التربية : أقل من 2% من الطلبة أصيبوا بكورونا

مستشفى الجامعة يحتفل باليوم العالمي للتوعية بسرطان الغدد اللمفاوية

محافظ البلقاء يكرم أوائل الثانوية العامة بالمحافظة

الأمن العام : كل 19 ساعة تقع حالة وفاة بسبب حادث مروري

وزير الصحة : لين وغنى بناتي وسيحاسب كل من ثبت تقصيره

السيسي يوجه رسالة لمرشدي قناة السويس

حملة نظافة بجميع مناطق الأردن السبت

بريطانيا تسجل 201 وفاة و30597 إصابة بكورونا

تحذير أمني للأردنيين- صورة

الهواري : عندما يوجد العمل سيكون هناك خطأ

الأربعاء، 15-09-2021 08:45 م

السيسي يوجه رسالة لمرشدي قناة السويس

61422c844c59b747422e5bf6


الوكيل الإخباري- وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى مرشدي قناة السويس بمناسبة مرور 65 عاما على إدراتهم للقناة.

اضافة اعلان

 

وقال السيسي عبر تويتر: "نحتفل في هذه الأيام بمناسبة مرور 65 عاما على تولي المرشدين المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس، والتي مثلت إنجازا تاريخيا في سجل البطولات المصرية، وملحمة لانتصار الإرادة المصرية في إدارة الملاحة بالقناة".

وتابع: "تحية تقدير واعتزاز لمرشدي قناة السويس الذين لم يتخلوا لحظة عن واجبهم في إدارة دفة الملاحة بالقناة في ظل أصعب الظروف منذ تأميمها وتسلم إدارتها المصرية في عام 1956 وحتى اليوم، وساهموا بجهودهم المضنية في الحفاظ على السمعة الدولية لقناة السويس كأهم شريان ملاحي في العالم".

 

وقال: "لقد نجح المصريون في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كويت ٢

اندلاع حريقين في الكويت - فيديو

شعراوي

مصر.. وفاة نجل الشيخ الشعراوي

ماكرون

وزارة الداخلية الإماراتية تنبه لإجراء تمرين استراتيجي

157376_4_1631723271

روسيا: نجاح إطلاق 34 قمرا صناعيا إلى الفضاء

البيت الابيض

البيت الأبيض يطور نظاما جديدا للسفر الدولي

قطر

قطر تسمح لموظفيها في القطاع العام بالعمل الجزئي

أخبار متعلقة
612f46ee423604380d58540e

بوتين يحقق حلم الطفولة

222-27

أمريكا تؤكد تعرض مطار كابول لهجوم صاروخي

612a5e634c59b73a0f4f89bd

اكتشاف جزيرة جديدة في أقصى شمال الكرة الأرضية

w

الرئيس المصري وأمير قطر يتفقان على أهمية تعزيز العلاقات

سفينة شحن

اليونان: غرق سفينة شحن بعد اصطدامها بجزر صخرية

612a12104c59b7265b18c446

لبنان.. توقيف مركب سوري داخل المياه الإقليمية