السيطرة على حريق داخل مستودع قرب موسكو

الوكيل الإخباري - قال مصدر في مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة موسكو، إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي اندلع في مستودع لمصنع المنتجات المقاومة للحرارة في أودينتسوفو.

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وذكر المصدر، أن النيران اندلعت على مساحة 2400 متر مربع.



وزاد: "تمكن رجال الإطفاء في الساعة الثالثة و7 دقائق من صباح اليوم، من السيطرة على النيران ومنع انتشارها اللاحق".



وفي وقت سابق، أفادت المديرية باندلاع حريق في مستودع المنتجات الجاهزة في المصنع.

المصدر : روسيا اليوم

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