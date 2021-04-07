الأربعاء 07-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير الصحة لـ الوكيل : ضوابط وشروط لعودة الحياة الى طبيعتها يجب ان تتحقق

خبير زلازل لـ الوكيل : لن تتأثر المملكة بهزة أرضية

أسعار الذهب الأربعاء 7/4/2021

أمانة عمان لـ برنامج الوكيل : خدمة الدليفري اختيارية للتاكسي والسرفيس

وفيات الأربعاء 7/4/2021

مضيفة تطرد عائلة من الطائرة في أمريكا

المعونة :دعم نقدي لـ 60 ألف أسرة إضافية الشهر الحالي

الفنانة عبير عيسى في العناية الحثيثة

مطالبات عبر برنامج الوكيل بالسماح للمواطنين بأخذ مطاعيم كورونا يوم الجمعة

التربية تنشر تفاصيل هامة حول شكل امتحان التوجيهي

الأربعاء، 07-04-2021 10:10 ص

السيطرة على حريق في السوق المركزي بالكويت

hreeq6


الوكيل الإخباري- أعلنت قوة الإطفاء العام في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، سيطرتها على حريق اندلع في عدد من المحلات التابعة للسوق المركزي للجيش الكويتي.

اضافة اعلان
 

وذكرت ”الإطفاء“ في بيان لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، أن ”بلاغا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق في السوق المركزي المعني وعلى إثره تم توجيه فرق الإطفاء والتي بلغ عددها 4 فرق إلى موقع البلاغ، إذ تمكنت تلك الفرق من مكافحة الحريق ومحاصرته دون وقوع إصابات بشرية“.

 

فيما لم يتم الكشف عن مزيد من ملابسات الواقعة، وما إذا كان هناك شبهة جنائية  وراء الحادث أم لا.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
دولارات

نشر قائمة أغنى أغنياء العالم للعام 2021

alexandria

مصر.. زلزال بقوة 4.3 درجة

رو

روسيا تستبعد عودة سفيرها إلى واشنطن

32021302141875468566

البيت الأبيض يستبعد فكرة فرض جواز سفر صحي فيدرالي

7936bfef-2fd6-4f20-9223-98250603c9b4

توجيه إخطار بالإفلاس لرئيس وزراء ماليزيا السابق

واشنطن

واشنطن لا تستبعد تخفيف العقوبات عن إيران

أخبار متعلقة
6062e2be4c59b70a1f71ae5e

الكويت.. مجلس الأمة يوافق على تأجيل سداد أقساط القروض

6061b4b44c59b732ce29d818

بعد انتهاء أزمة قناة السويس ... حريق هائل في أحد المصانع الكبيرة بمصر

KUWAIT

الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة أميرة من الأسرة الحاكمة

3-26-1200x675

الكويت: انقطاعات في 3 كوابل تعطّل 60 % من خدمات الإنترنت

thumbs_b_c_89cc02c6cc0fb48d5fa31c4075ec7d59

السعودية تعلن اندلاع حريق في محطة نفطية إثر تعرضها لهجوم بمقذوف

20200501_1588328679-979

الكويت تقرر عودة المدارس للتعليم الوجاهي في سبتمبر القادم