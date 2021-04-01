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الخميس، 01-04-2021 03:40 م

الشرطة الألمانية تنهي حفلا ضم نحو 150 شابا في ألمانيا

شرطة المانيا


الوكيل الإخباري - أنهت الشرطة الألمانية حفلا ضم نحو 150 شابا على شاطئ في بلدةنويبراندنبورغ شمالي ألمانيا.

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وذكرت الشرطة أن عدة أشخاص من المنطقة اتصلوا بالشرطة مساء أمس الأربعاء شاكين من صوت الموسيقى العالي.


وتحقق طاقم سيارة دورية من أن نحو 150 مراهقا يحتفلون بالاستماع لموسيقى صاخبة، وتحركت الشرطة مستعينة بقوة كبيرة.


وتم تحرير بلاغ ضد الشباب بتهمة انتهاك النظام العام للولاية وبتهمة التخلص من النفايات بشكل غير قانوني، حيث تم التحقق من وجود نفايات كثيرة في الشاطئ، بحسب الشرطة.


ووصل الأمر في حالة أحد الشباب إلى تحرير بلاغ بتهمة انتهاك قانون استخدام المواد المخدرة، وفي حالة شاب آخر تم تحرير بلاغ بتهمة الإزعاج بسبب الضوضاء.

 

البيان


 




 

 


 

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