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الخميس، 29-04-2021 11:16 ص

الشرطة الأمريكية تقتل مواطنا أبيضا بعد تثبيته أكثر من 5 دقائق - فيديو

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الوكيل الاخباري - أصدرت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقطع فيديو يظهر ضباطًا يثبتون رجلاً على الأرض لأكثر من خمس دقائق أثناء اعتقاله، ما أدى إلى وفاته.

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تُظهر لقطات الحادث الضباط وهم يضعون ثقلهم على ماريو أريناليس غونزاليس، ثم يقومون بالضغط على صدره بعد أن أصبح فاقدا للوعي، بحسب ما ذكرت صحيفة "cbsnews" الأمريكية.

 



يُظهر الفيديو، الذي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الصراع بين جونزاليس، 26 عامًا، والشرطة في مقاطعة ألاميدا.


توفي غونزاليس في 19 أبريل / نيسان، قبل يوم واحد من إدانة ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين بقتل جورج فلويد بعد تثبيته على الأرض لأكثر من تسع دقائق.


وجاء في البيان الصحفي الأولي لشرطة ألاميدا أن الضباط حاولوا اعتقال جونزاليس، واندلع "شجار عنيف بينهم وبينه". وقالت الشرطة إن جونزاليس أصيب بعد ذلك بـ "وعكة صحية طارئة".

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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