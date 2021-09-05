الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

مؤسسة الضمان تدعو جمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية

ميركل تدعو إلى إجراء حوار مع طالبان

روسيا: مستعدون لتطبيع العلاقات مع أوكرانيا

اختتام ورشة لاعتماد خطة عمل استراتيجية للأمن الغذائي

توضيح حول اعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لعموم المواطنين بالاردن

فلسطين: ننسق مع الأردن لمنع اقتحام الأقصى

حداد : شمول 10 محافظات بنشاطات مدارس المزارعين الحقلية

وفاة فتى غرقا في عمان

وزير التربية ينعى الطفلة لارين الحردان

الحكومة توافق على اجراء انتخابات الصحفيين

الأحد، 05-09-2021 08:41 م

الشرطة الأمريكية: مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في فلوريدا واحتجاز المنفذ

8201825123145747


الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، عن مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في مدينة ليكلاند وإلقاء القبض على المنفذ الذي كان يرتدي سترة واقية من الرصاص قرب منزل نصب فيه أفخاخ.

اضافة اعلان


وقال شريف دائرة بولك، غريدي جاد، خلال مؤتمر صحفي، إن إطلاق النار بدأ في حوالي 04:30 من فجر الأحد في منزل شمال لايكلاند، حيث تلقت قوات الأمن بلاغا عن سماع صوت طلقات نارية وعند الوصول إلى الموقع وجدوا شخصا كان يرتدي سترة واقية من الرصاص وهو على استعداد لخوض قتال بأسلحة.


وعثر عناصر الشرطة الأمريكية ومكتب الشريف في المنزل على جثث 4 أشخاص وهم امرأتان ورجل وطفل رضيع إضافة إلى طفلة في 11 من عمرها مصابة بعدة طلقات نقلت إلى مستشفى.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

ميركل تدعو إلى إجراء حوار مع طالبان

w

روسيا: مستعدون لتطبيع العلاقات مع أوكرانيا

6134e3464c59b71ec3398f0e

الرئيس الإيراني: لن نتردد في مساعدة شعب لبنان

6134b9f84c59b770747b0a47

الرئيس الجزائري يستحدث مناصب جديدة لتعزيز الدبلوماسية الجزائرية

البحرين

البحرين ترسل مساعدات إلى أفغانستان

احمر

رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يصل أفغانستان في زيارة تستمر 3 أيام