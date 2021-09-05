الشرطة الأمريكية: مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في فلوريدا واحتجاز المنفذ

الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، عن مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في مدينة ليكلاند وإلقاء القبض على المنفذ الذي كان يرتدي سترة واقية من الرصاص قرب منزل نصب فيه أفخاخ.

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وقال شريف دائرة بولك، غريدي جاد، خلال مؤتمر صحفي، إن إطلاق النار بدأ في حوالي 04:30 من فجر الأحد في منزل شمال لايكلاند، حيث تلقت قوات الأمن بلاغا عن سماع صوت طلقات نارية وعند الوصول إلى الموقع وجدوا شخصا كان يرتدي سترة واقية من الرصاص وهو على استعداد لخوض قتال بأسلحة.



وعثر عناصر الشرطة الأمريكية ومكتب الشريف في المنزل على جثث 4 أشخاص وهم امرأتان ورجل وطفل رضيع إضافة إلى طفلة في 11 من عمرها مصابة بعدة طلقات نقلت إلى مستشفى.

المصدر : روسيا اليوم

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