الخميس 18-11-2021
الوكيل الاخباري

أمير ويلز يغادر الأردن بعد زيارة رسمية استمرت عدة أيام

مياه اليرموك تؤكد استعدادها للمنخفض الجوي المتوقع

الأردن الثاني عربياً في مؤشر أكثر الدول أماناً والسادس عشر دولياً

الأردنية تؤجل تخريج طلبتها الى نهاية الاسبوع المقبل

موعد النطق بحكم قضية مستشفى السلط 5 كانون الأول

الأمن : حريق على حدود الأردن والأراضي المحتلة

إضاءة خزنة البترا لدعم مرضى السرطان

لجنة الاوبئة: الإصابات في المدارس مقارنة بعدد الطلبة ليست مرتفعة

أمير ويلز يلقي أبياتا من قصيدة أردنية في ختام زيارته للمملكة

وفاة و8 إصابات بحادث سير في إربد أمس

الخميس، 18-11-2021 07:23 ص

الشرطة البريطانية: منفذ هجوم ليفربول كان يخطط له منذ أبريل

شرطة


الوكيل الإخباري - أكدت الشرطة البريطانية أن منفذ الهجوم الانتحاري في ليفربول عماد السويلمين كان يخطط للهجوم منذ أبريل الماضي على الأقل.

اضافة اعلان


وأشارت الشرطة إلى أن السويلمين كان يستأجر الشقة التي كان يجمع العبوة الناسفة فيها منذ أبريل الماضي، ومنذ تلك الفترة بدأ بشراء المكونات الضرورية للعبوة.


يذكر أن عماد السويلمين فجر نفسه داخل سيارة أجرة في موقف سيارات بليفربول في شمال غربي انجلترا يوم 14 نوفمبر.


ولم يسفر التفجير عن ضحايا بشرية كثيرة بفضل سائق سيارة الأجرة الذي أغلق الانتحاري داخل السيارة بعد أن اعتبر سلوكه غريبا.


وحسب المعلومات المتوفرة، ولد عماد السويلمين، الذي كان عمره 32 سنة، في العراق. وفي عام 2014 طلب اللجوء في بريطانيا، وهو كان يطعن في قرار السلطات البريطانية رفض طلبه، ولم يتم طرده من البلاد لسبب مجهول.


وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الرجل كان يعاني من اضطرابات نفسية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6195dc1b42360412a258f972

خبير معماري جزائري يحذر: نصف مباني العاصمة مهددة بالانجراف

رئيس-الوزراء-الأسترالي-سكوت-موريسون

موريسون: حان الوقت الآن لاستعادة الأستراليين حياتهم

d-50-عون-وبري-لميقاتي-تريث-في-الاستقالة

جوروج قرداحي في زيارة سرية لميقاتي

d0666e3e-01ae-4570-bcdd-ca88a2142e76

لبنان يفرض قيودا على حركة المسافرين إلى بيلاروسيا

couple-walking-in-the-dark

دولة عربية الأكثر أمنا في تجوال السكان ليلا بمفردهم عالمياً

قرد

قرداحي يعلق على وثيقة عن تلقيه تعويضات ضخمة من أم بي سي

أخبار متعلقة
fed98f62e62e547ccd1913bcc1f0c9f7

الشرطة البريطانية تصنف انفجار ليفربول على أنه عمل إرهابي

5

بريطانيا.. قتيل بانفجار سيارة خارج مستشفى في ليفربول

افغانستان

داعش يغرق العاصمة الأفغانية بالظلام بعد استهداف برج الكهرباء