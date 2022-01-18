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الثلاثاء، 18-01-2022 10:18 ص

الشرطة السودانية: مقتل 7 وإصابة آخرين خلال احتجاجات أمس

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الوكيل الإخباري-أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 حالات وفاة لمواطنين سودانيين ، وإصابة 50 من منسوبي الشرطة و22 بإصابات متفاوتة، خلال احتجاجات أمس.

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وأوضحت الشرطة في بيان، أن "الشرطة وضعت خطة لتأمين المواكب التي خرجت في العاصمة خرطوم أمس، وقد ناشدت قوات الشرطة قيادات الحراك للجلوس والتنسيق ولم تجد الدعوة الإستجابة بل قوبل ذلك بعداء مستحكم ومواجهات اتسمت بالعنف المنظم واستخدام المولوتوف وتكتيك أشبه بالعسكري نتج عنها إصابات وقتل وطعن في وضح النهار".


وأضافت: "تمركزت تجمعات المتظاهرين بمنطقة شروني وبري بالخرطوم وشارع المعونة ببحري وشارع الأربعين بامدرمان وقد تعاملت معها قوات الشرطة بأقل قدر من القوة القانونية خاصة محاولات التعدي علي أقسام الشرطة والقوات بأماكن التجمعات وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه".


وأعلنت الشرطة في بيانها، تسجيل 7 حالات وفاة لمواطنين جميعها بمحلية الخرطوم وإصابة 50 من منسوبي الشرطة و22 من المواطنين السودانيين إصابات متفاوتة، وتم القبض علي 77 متهما وتم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدوائر الاختصاص بإشراف النيابة.

 

روسيا اليوم

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