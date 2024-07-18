الشرطة العُمانية تكشف جنسية المتورطين بهجوم " الوادي الكبير"

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة الأنباء العُمانية عن الشرطة أن الجناة الثلاثة المتورطين في واقعة إطلاق النار بمحيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير من الجنسية العُمانية.

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وأضافت: "الجناة إخوة لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن، وقد دلت إجراءات التحقيقات والتحريات على أنهم من المتأثرين بأفكار ضالة".



وتعد الواقعة اختراقًا أمنيًا نادر الحدوث في واحدة من أكثر الدول استقرارًا في الشرق الأوسط.



وأعلنت الشرطة العُمانية، مساء الثلاثاء، إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت الإثنين في محافظة مسقط.



وأسفرت الحادثة، حسبما نقلت وكالة الأنباء العُمانية، عن "وفاة 5 أشخاص ومقتل أحد رجال الشرطة ومقتل الجناة الثلاثة، إضافة إلى إصابة 28 شخصًا من جنسيات مختلفة، بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف، تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج".



وأعلن تنظيم "داعش"، الثلاثاء، عبر تطبيق تيليغرام مسؤوليته عن الهجوم.

وشددت الشرطة العُمانية على "ضرورة اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات للمعلومات الصادرة من الجهات غير الموثوقة".

سكاي نيوز عربية