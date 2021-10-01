الجمعة 01-10-2021
الوكيل الاخباري

السفارة الأردنية في سلطنة عُمان تحذر من الحالة المدارية

صدور نظام رعاية المسنين لسنة 2021

الوطني لحقوق الإنسان يوصي بسن قانون خاص لحماية كبار السن

البنك الدولي يؤكد استمراره في دعم التعافي الاقتصادي للمملكة

إصابة ثلاثينية برصاصة طائشة في عمان

22 وفاة و1340 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أطباء يقللون من فعالية الفيتامينات في التخفيف من أعراض كورونا

إجراء حكومي مرتقب بشأن توزيع فيتامينات الحديد على طلبة المدارس

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

إنتاج أول دواء بالعالم لعلاج كورونا يقلل خطر الموت إلى النصف

الجمعة، 01-10-2021 10:38 م

الشرطة النمساوية تفتش سفارة بيلاروس في فيينا بسبب أنباء عن عبوة ناسفة داخلها

615719de4c59b71bc4204b7e


الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة النمساوية أنها بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية البيلاروسية، أجرت اليوم الجمعة عملية خاصة داخل مقر سفارة مينسك في فيينا.

اضافة اعلان


وصرح المتحدث باسم الشرطة النمساوية، كريستوفر فيرنياك، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، أن هذه العملية جاءت بعد تلقي أجهزة إنفاذ القانون معلومات عن وجود عبوة ناسفة داخل السفارة البيلاروسية.


ونقلت الوكالة عنه قوله: "وردت في النهار معطيات عن خطر محدق، وتم تنسيق الخطوات اللازمة مع موظفي السفارة لكونها منطقة خارج نطاق الولاية القضائية، ثم أجرينا تفتيشا".


وأكدت الشرطة أن العملية قد اختتمت ولم تثبت صحة المعلومات عن الخطر المزعوم.

وتعهد فيرنياك بأن المحققين النمساويين سيجرون تحقيقا في ملابسات الحادث.


وسبق أن تعرضت سفارة بيلاروس في عاصمة قرغيزستان مدينة بيشكك، لحادث مماثل مؤخرا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6157174d4c59b71bc4204b77

مسؤول جزائري يحذر من تداعيات انتقال"المرتزقة والأسلحة" من ليبيا

615731cb4c59b71bc4204bb4

إيران تعلن عن تعرض سفارتها في أذربيجان لاعتداء

615745234c59b7472d272c11

الأمم المتحدة تبلغ إثيوبيا رفضها قرار طرد موظفيها

ال

أردوغان يهاتف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي

615712e04236042f79764f7c

روسيا ترسل 4 مروحيات قتالية إلى مالي

615714914236042f1226637b

فرنسا عن نووي إيران: نعول على الصين

أخبار متعلقة
614a0f334c59b709213ff80a

وزير الدفاع البريطاني يعتذر بعد تسرب بيانات 250 مترجما أفغانيا

6149fedd423604762f59c9f6 (1)

مصرع طيارين بتحطم مروحية عسكرية للجيش الهندي في كشمير

6149d68f42360477645131bc

إيران تعلن استئناف المفاوضات النووية خلال الأسابيع القادمة

61443f3c423604555142c3e7

المكسيك : مقتل 9 مسلحين في تبادل لإطلاق النار قرب الحدود

6141da594c59b705095cd865

إيران تعفي كبير مفاوضيها النوويين من منصبه في الخارجية

امارات

الإمارات.. حريق ضخم في مصنع للإطارات