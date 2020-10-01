الصحة السعودية: تطعيم الإنفلونزا لا يضعف المناعة

الوكيل الاخباري – صرحت وزارة الصحة السعودية أن ما يشاع بأن تطعيم الإنفلونزا الموسمية يؤثر بالسلب على جهاز المناعة ويضعفه غير صحيح، مؤكدة أنه يساهم في تنشيط الجهاز المناعي.



ذكرت ذلك صحيفة "عاجل" السعودية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن هذا اللقاح يعمل على تنشيط الجهاز المناعي لدى الإنسان حتى ينتج أجساما مضادة تقاوم الفيروس.



وأوضحت الوزارة: "الحصول على اللقاح يساعد على الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا، أو قد يجعل إصابتك خفيفة في حال التعرض للعدوى".

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ولفتت صحيفة "عاجل" السعودية، إلى قول المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، أمس الأربعاء: "من المفاهيم الخاطئة عن الإنفلونزا الموسمية أنها ليست خطرة، وأن الأعشاب والخلطات تغني عن التطعيمات، وأن اللقاح يؤخذ لمرة واحدة في العمر، ويسبب مضاعفات خطيرة جدا".



وقال: "اللقاحات والتطعيمات الخاصة بالإنفلونزا الموسمية موجودة في جميع المراكز الصحية، وهي آمنة ومهمة لجميع أفراد المجتمع، ويستثنى من ذلك من يعاني من حساسية (البيض) أو من لا يتجاوز عمره 6 أشهر"، مشيرا إلى أنها تساهم في الوقاية من هذا المرض.







المصدر : سبوتنك



