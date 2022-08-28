الصحة السعودية تمنع المشروبات الغازية في المدارس

الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الصحة في السعودية وضع شروط صحية خاصة لخدمات التغذية في المدارس، أبرزها منع بيع المشروبات الغازية، التي يشكل تناولها بكثرة خطرا على صحة الأطفال، وفقا لدراسات.



وكشفت المتحدثة باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، وجود اشتراطات صحية خاصة بتقديم خدمات التغذية في المدارس، وأن وزارة التعليم أكدت على إدارات التعليم ضرورة المتابعة والتحقق مما يقدمه مزودي الخدمة في المقاصف المدرسية.

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وشددت على عدم السماح ببيع المشروبات الغازية في المدارس، لمخالفتها الاشتراطات الصحية التي تضعها وزارة التعليم السعودية.



وأكدت الشهري التشديد على متابعة التزام المقاصف بعدم بيع المشروبات الغازية، وهي المشروبات التي كثرت الدراسات حول أضرارها، بسبب امتلاكها نسبة عالية من السكر، وقد تؤدي إلى زيادة الوزن ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

سكاي نيوز