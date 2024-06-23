الإثنين 24-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الصحة السعودية: 1301 حالة وفاة بموسم حج هذا العام

الجيش: شهيدان بتدهور 3 شاحنات عسكرية ضمن قافلة مساعدات متجهة إلى غزة

1679 شقة و1248 مركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط

بيان عاجل من الحكومة حول الحجاج المتوفين والمفقودين في مكة المكرمة

هيئة الطاقة توضح حول طلبات وتصاريح إنشاء محطات الشحن العامة

الصفدي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

الملك يفتتح مركز جمرك عمان الجديد في منطقة الماضونة

مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشيرة الكرادشة

الأمن العام : العثور على جثة شخص مصاب بأعيرة نارية في الشونة الجنوبية

الملك يشدد على أهمية استقرار لبنان واستدامة الأمن فيه

الأحد، 23-06-2024 11:31 م

الصحة السعودية: 1301 حالة وفاة بموسم حج هذا العام

1719173799604


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الوفيات بين الحجاج في موسم الحج لهذا العام بلغ 1301 وفاة، وأن 83 بالمئة منهم من غير المصرح لهم بالحج، بسبب سيرهم مسافات طويلة تحت أشعة الشمس دون مأوى وراحة.

اضافة اعلان


ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، قال وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، في مداخلة تلفزيونية مع قناة الإخبارية، اليوم الأحد، إنه لم تسجل أوبئة أو أمراض متفشية في هذا العام، لافتا إلى أن منظومة الصحة قدمت أكثر من 465 ألف خدمة علاجية تخصصية، كان نصيب غير المصرح لهم بالحج منها 141 ألف خدمة.


وأوضح أن المنظومة الصحية تعاملت مع أعداد كبيرة من المتأثرين بالإجهاد الحراري هذا العام، بعضهم لا يزال يتلقى الرعاية حتى الآن، مشيراً إلى أن من بين الوفيات عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
554128_6_1712767785

الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين

5_news_1719154267

مصرع 8 أشخاص في انهيارات نتيجة فيضانات وسط الصين

6677fbcb4c59b7130a304deb

فيديو- سقوط بقايا صاروخ فضائي بمنطقة مأهولة في الصين

6676d6ca42360467513f88b0

بالتنسيق مع السعودية.. توصيات حكومية مصرية لوقف ظاهرة الحجيج "غير الرسميين"

6677e4174c59b715e30e7a88

مطار مانشستر البريطاني يعلن إلغاء أو تأخير رحلاته الجوية بسبب انقطاع "كبير" في الكهرباء

11111111

"رويترز" تنفي الأنباء المنسوبة إليها حول "مهاجمة إسرائيل لبنان خلال الـ48 ساعة القادمة"

أخبار متعلقة
5_news_1719154267

مصرع 8 أشخاص في انهيارات نتيجة فيضانات وسط الصين

6676cb4b4c59b7775b5249f0

مصر تسحب تراخيص 16 شركة سياحية على خلفية وفاة حجاج مصريين مخالفين

WhatsApp Image 2024-06-12 at 11.18.39 PM

الكويت: ارتفاع عدد ضحايا حريق المنقف إلى 49

WhatsApp Image 2024-06-06 at 11.45.23 PM

السعودية: الأحد 16 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك

66586faa42360411f56fcd72

الصين تحذر من مخاطر نشر صواريخ أمريكية في الفلبين

661620

اتهام رئيسة بيرو بقبول رشى في فضيحة "رولكس غيت"