الصحة السعودية: 1301 حالة وفاة بموسم حج هذا العام

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الوفيات بين الحجاج في موسم الحج لهذا العام بلغ 1301 وفاة، وأن 83 بالمئة منهم من غير المصرح لهم بالحج، بسبب سيرهم مسافات طويلة تحت أشعة الشمس دون مأوى وراحة.

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ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، قال وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، في مداخلة تلفزيونية مع قناة الإخبارية، اليوم الأحد، إنه لم تسجل أوبئة أو أمراض متفشية في هذا العام، لافتا إلى أن منظومة الصحة قدمت أكثر من 465 ألف خدمة علاجية تخصصية، كان نصيب غير المصرح لهم بالحج منها 141 ألف خدمة.



وأوضح أن المنظومة الصحية تعاملت مع أعداد كبيرة من المتأثرين بالإجهاد الحراري هذا العام، بعضهم لا يزال يتلقى الرعاية حتى الآن، مشيراً إلى أن من بين الوفيات عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة.



بترا