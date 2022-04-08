الجمعة 08-04-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الوصول إلى منفذ عملية تل أبيب ومعلومات تنشر لأول مرة

الشيف التركي بوراك يؤدي صلاة الجمعة في الأقصى

تراجع أسعار النفط عالمياً

تفاصيل أسعار الذهب عالمياً

الأردن يرحب بعودة سفراء السعودية والكويت واليمن إلى لبنان

بيان صادر عن الغذاء والدواء بشأن شوكولاتة كيندر في الأسواق المحلية

الملك وولي العهد يؤديان صلاة الجمعة الأولى من رمضان في العقبة - صور

وزير المالية يبحث تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات المالية مع السعودية

80 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى

فعاليات رمضانية للأطفال في معان

الجمعة، 08-04-2022 03:40 م

الصحة العالمية: أكثر من 100 هجوم على الخدمات الصحية بأوكرانيا

منظمة الصحة العالمية


الوكيل الإخباري - أكدت منظمة الصحّة العالمية، احدى منظمات الأمم المتحدة، إن أكثر من مئة هجوم على الخدمات الصحية في أوكرانيا، مطالبة بوصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية، بحسب موقع الأمم المتحدة الإلكتروني ونيويورك تايمز .

اضافة اعلان


وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافي إنه "حتى اليوم تحققت منظمة الصحة العالمية من 103 هجمات على الخدمات الصحية، مع 73 قتيلاً و51 جريحاً، بينهم عناصر طبية ومرضى"، معرباً عن أسفه لهذه الحصيلة "القاتمة".


وأعرب غيبرييسوس عن "الغضب إزاء استمرار الهجمات على الخدمات الصحية"، مذكّراً بأنّها تشكّل "انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني".

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مكة

الأمن السعودي يكشف تفاصيل المشاجرة داخل الحرم المكي - فيديو

الصين٢

الصين تقيل عددا من المسؤولين لعدم استجابتهم لتفشي فيروس كورونا

624ffc614c59b707df73104b

تسريب رسائل بريد إلكتروني رسمية تكشف عما سيحدث عند وفاة الملكة إليزابيث

624fda5a423604416a545af7

تحذير من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

420226162635270923562

أوكرانيا.. إجلاء 4 آلاف و676 مدنيا من المناطق المحاصرة

1

عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا

أخبار متعلقة
1645980539817331900

الأمم المتحدة : فرار أكثر من 3.5 مليون لاجئ من أوكرانيا للآن

360797_36_1647342165

أكثر من 3 ملايين شخص فرّوا من أوكرانيا

202012041220372037

موسكو: لا أساس لإرسال قوات حفظ سلام أممية إلى أوكرانيا

622ceac256ae5

الأمم المتحدة: أزمة اللجوء من أوكرانيا غير مسبوقة في أوروبا منذ الحرب العالمية

Russia_Ukraine_War_Washington_75251--f0748

لندن تفرض عقوبات على 386 نائبا روسيا

اوك٨

الأمم المتحدة: 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا حتى الآن