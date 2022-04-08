الصحة العالمية: أكثر من 100 هجوم على الخدمات الصحية بأوكرانيا

الوكيل الإخباري - أكدت منظمة الصحّة العالمية، احدى منظمات الأمم المتحدة، إن أكثر من مئة هجوم على الخدمات الصحية في أوكرانيا، مطالبة بوصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية، بحسب موقع الأمم المتحدة الإلكتروني ونيويورك تايمز .

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وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافي إنه "حتى اليوم تحققت منظمة الصحة العالمية من 103 هجمات على الخدمات الصحية، مع 73 قتيلاً و51 جريحاً، بينهم عناصر طبية ومرضى"، معرباً عن أسفه لهذه الحصيلة "القاتمة".



وأعرب غيبرييسوس عن "الغضب إزاء استمرار الهجمات على الخدمات الصحية"، مذكّراً بأنّها تشكّل "انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني".

بترا