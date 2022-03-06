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الأحد، 06-03-2022 02:15 م

الصحة العالمية: الصراع في أوكرانيا يزيد من انتشار فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، من أن الصراع العسكري الدائر في أوكرانيا، سيؤدي الى انتشار أوسع لفيروس كورونا.

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وبحسب فوكس نيوز الإخبارية الأميركية، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تصريح صحفي، إن أوكرانيا شهدت زيادة كبيرة في عدد الإصابات بالفيروس خلال الحرب الدائرة.

 

وأوضح غيبريسوس أن انخفاض معدلات الفحص يعني أنه من المحتمل أن يكون هناك انتقال كبير غير مكتشف للفيروس، لافتا إلى أن انخفاض نسبة التطعيم يمثل خطرا كبيرا، ويرفع احتمال إصابة أعداد كبيرة من الأشخاص بأعراض شديدة للمرض.


وأضاف ان التحركات الجماعية للمواطنين الهاربين من الحرب ستساهم في انتقال الفيروس، ما يزيد الضغط على النظم الصحية في البلدان المجاورة.
ولا يعد انتقال فيروس كورونا مصدر القلق الصحي الرئيسي الوحيد بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، حيث يتلقى الكثير من الأوكرانيين العلاج خارج المستشفيات في أماكن غير معدة للتعامل الطبي السليم.


ودعا الى ضرورة توفير الإمدادات الطبية الحيوية للوصول بأمان إلى أولئك الذين يحتاجون إليها، مشيرا إلى إغلاق ما لا يقل عن 3 مصانع أوكسجين رئيسية في أوكرانيا بعد اندلاع الحرب.


من جهته، بين المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج في بيان، أن إمدادات الأوكسجين الطبي المنقذة للحياة في أوكرانيا اقتربت من نقطة خطيرة للغاية، حيث أن الشاحنات غير قادرة على نقل إمدادات الأوكسجين من المصانع إلى المستشفيات في أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة كييف.


وقال إنه يمكن أن تستنفد غالبية المستشفيات احتياطياتها من الأوكسجين في مدة قصيرة، ما يعرض آلاف الأرواح للخطر.

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