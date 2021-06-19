السبت 19-06-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يشارك العالم بالاحتفال بيوم اللاجئ العالمي غدا

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في جرش والمفرق

عين الباشا .. تناولوا ' الكبسة ' فأصيبوا بالتسمم

فيديو ينتشر بسرعة البرق لبائع 'بسطة' خلال حديثه مع خريج في موكب للاحتفال به -شاهد

الدفاع المدني: ١١٧٧ حالة إسعافية خلال 24 ساعة

وزير الصحة : ندرس دمج مراكز صحية في مختلف المحافظات

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

الصحة توضح لـ الوكيل حول ما تم تداوله عن التسمم بالبطيخ

الأمن للأردنيين : أبلغوا عن الرشاوي

كورونا نفسيا.. ما بين الخوف من الإصابة والاكتئاب ما بعدها

السبت، 19-06-2021 03:36 م

الصحة العالمية: انتهاء تفشي فيروس إيبولا في غينيا

ثج


الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، انتهاء تفشي فيروس إيبولا في غينيا.

وكان فيروس إيبولا قد بدأ في التفشي في غينيا في فبراير الماضي، حيث أصاب 16 شخصا وتوفي 12 منهم، وحذرت الصحة العالمية من احتمالية تفشيه ووصوله إلى الدول المجاورة.

اضافة اعلان


وتسبب عدوى إيبولا قيئا وإسهالا شديدين وتنتشر من خلال سوائل الجسم. ومعدل الوفاة بها أعلى بكثير من كوفيد-19. وكان آخر تفشي للعدوى في غينيا بالفترة بين 2013 إلى 2016.


وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إرسال فريق طوارئ إلى الكونغو وغينيا، وحذرت من تفشي أوسع للمرض، إذا لم يتم تداركه.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60cdde5d4c59b720322d9659

السفير الأمريكي يعلن عودته إلى روسيا قريبا

000_1NE06V

كوريا الشمالية تشدد قواعد انضباط الحزب الحاكم

الكسندر-لوكاشينكو

لوكاشينكو: بيلاروس لن تستقبل الطائرات من أوكرانيا

المستشارة-الألمانية-انغيلا-ميركل-أرشيفية

ميركل: ألمانيا لا تزال بحاجة إلى حوار مع روسيا

60c4debe4c59b74da550d4a7

فرنسا: إصابات إثر اشتباكات بين الشرطة ورواد حفل مخالف للحظر

9b5735c6b10645f934f1b691157aa339

مصرع شخص جراء سقوط مروحية في إيران

أخبار متعلقة
60b7e63968b3d

الصحة العالمية تحسم الجدل حول الفطر الأسود

محافظة-القاهرة-حالة-الطقس

مصر الأولى إقليميا في مؤشر كيرني

1044447412_0_0_2804_1516_1000x541_80_0_0_e770257ab3adfd940e0ee65db4155d4c

الكونغو: اختبار لقاح فيكتور ضد فيروس إيبولا