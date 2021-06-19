الصحة العالمية: انتهاء تفشي فيروس إيبولا في غينيا

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، انتهاء تفشي فيروس إيبولا في غينيا.



وكان فيروس إيبولا قد بدأ في التفشي في غينيا في فبراير الماضي، حيث أصاب 16 شخصا وتوفي 12 منهم، وحذرت الصحة العالمية من احتمالية تفشيه ووصوله إلى الدول المجاورة.

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وتسبب عدوى إيبولا قيئا وإسهالا شديدين وتنتشر من خلال سوائل الجسم. ومعدل الوفاة بها أعلى بكثير من كوفيد-19. وكان آخر تفشي للعدوى في غينيا بالفترة بين 2013 إلى 2016.



وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إرسال فريق طوارئ إلى الكونغو وغينيا، وحذرت من تفشي أوسع للمرض، إذا لم يتم تداركه.

المصدر: روسيا اليوم