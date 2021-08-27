الصحة العالمية تبحث عن جسر جوي إلى شمال أفغانستان

الوكيل الإخباري - أكدت منظمة الصحة العالمية أن الإمدادات الطبية بدأت تنفد في أفغانستان معربة عن أملها في إقامة جسر جوي إلى مدينة مزار شريف شمال البلاد بمساعدة سلطات باكستان في غضون يومين أو ثلاثة.



وقال ريك برينان المدير الإقليمي لعمليات الطوارئ بمنظمة الصحة في إفادة صحفية في القاهرة اليوم الجمعة: "في الوقت الحالي وبسبب المخاوف الأمنية وعدة اعتبارات تشغيلية أخرى، لن يكون مطار كابول خيارا للأسبوع المقبل على الأقل".

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وقال برينان الذي كان يتحدث بعد يوم من تفجيرين قرب مطار كابول أسفرا عن مصرع العشرات، إن تكلفة التأمين على السفر إلى أفغانستان "ارتفعت بشكل هائل".



وأضاف: "بمجرد أن نتمكن من معالجة ذلك نأمل أن يتسنى لنا السفر جوا خلال الثماني والأربعين إلى الاثنتين والسبعين ساعة القادمة".

المصدر : روسيا اليوم

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