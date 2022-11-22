الثلاثاء 22-11-2022
الوكيل الاخباري

تعرف على أصناف الخضار التي ارتفعت أسعارها محلياً اليوم

إصابات بالاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على مباراة في بيت لحم

مصرع 36 شخصا بحريق في مصنع وسط الصين

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في وزارة الطاقة - اسماء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الشرطة التركية تعتقل فلسطينيا بسبب فيديو عن انفجار شارع تقسيم

زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب جنوب المحيط الهادي وتحذير من تسونامي

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

وفيات الثلاثاء 22 -11 - 2022

بني هاني رئيسا لجمعية اختصاصيي الطب الشرعي

الثلاثاء، 22-11-2022 06:52 ص

الصحة العالمية تحذر من شتاء "يهدد حياة" الملايين في أوكرانيا

ط


الوكيل الإخباري - حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الشتاء سيهدد حياة ملايين الأوكرانيين، بعد سلسلة ضربات روسية مدمرة استهدفت البنى التحتية للطاقة في البلاد.

اضافة اعلان


وصرح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة في أوروبا هانس كلوغ للصحافيين بأن "هذا الشتاء سيعرض حياة الملايين في أوكرانيا للخطر"، مضيفا "ببساطة، هذا الشتاء سيكون مسألة بقاء".


وأضاف أن الخسائر التي أصابت البنى التحتية الأوكرانية "خلفت تأثيرات مدمرة على النظام الصحي وصحة السكان".


وأوضح كلوغ أن المنظمة أحصت أكثر من 700 هجوم على مؤسسات صحية أوكرانية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير، الأمر الذي يشكل في رأيه "انتهاكا واضحا" للقانون الدولي الإنساني.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ص

مصرع 36 شخصا بحريق في مصنع وسط الصين

0

الشرطة التركية تعتقل فلسطينيا بسبب فيديو عن انفجار شارع تقسيم

زلزال

زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب جنوب المحيط الهادي وتحذير من تسونامي

w

أردوغان يتحدث عن احتمال إطلاق تركيا عملية برية في سوريا

637bc4994c59b76af7106a8e

اليمن.. وزارة الدفاع تعلن تصديها لهجمات حوثية على ميناء الضبة النفطي

image

ملك البحرين يقبل استقالة الحكومة ويكلف ولي العهد يتشكيل الحكومة الجديدة

أخبار متعلقة
مصر ٣

مصر تعلن نجاحها في التخلص من مرض مدمر

منظمة الصحة العالمية جديد

منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار وباء الكوليرا في لبنان

لبنان 3

أكثر من 500 إصابة و6 وفيات بالكوليرا في لبنان