الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك عاجل لمواجهة جدري القرود

الوكيل الاخباري- دعت منظمة الصحة العالمية أوروبا إلى "تحرك عاجل" للحد من تفشي جدري القرود في القارة العجوز مع ازدياد عدد المصابين ثلاثة أضعاف منذ أسبوعين هناك.

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وعدد المصابين بجدري القرود في أوروبا يزداد ثلاثة أضعاف منذ أسبوعين والقارة تتحول إلى "بؤرة" لانتشار المرض



وفي بيان، طالب المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانز هنري كلوغه، الدول الأوروبية بـ"ضرورة تكثيف جهودها في الأسابيع والأشهر المقبلة لتجنب توطن جدري القرود في منطقة جغرافية أكبر"، قائلا: "يتعين التحرك العاجل والمنسق إذا أردنا إحداث تغيير لعكس اتجاه انتشار المرض المستمر".



معطيات منظمة الصحة أفادت بأن أوروبا سجلت أكثر من 4500 إصابة مؤكدة، أي أكثر بثلاثة أضعاف، ما يجعل القارة "بؤرة" لانتشار المرض.



روسيا اليوم



