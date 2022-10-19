الأربعاء 19-10-2022
الوكيل الاخباري

للأردنيين.. انخفاض أسعار الذهب عند أدنى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف

ولي العهد يزور قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية

إصابة شخص في إطلاق نار بإربد

الامن العام : العثور على جثة جنين في تلاع العلي

الارصاد : أمطار رعدية في طريقها إلى الأردن

بحث التعاون الأكاديمي بين اليرموك ومعهد الدوحة للدراسات العليا

وزير الخارجية يؤكد دعم الأردن لجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية

تخفيض رسوم وإعفاء معاملات في العقارات

إقرار معدل نظام لتحديد أثمان المياه المستخرجة من الآبار الزِّراعيَّة

الحكومة ترفع قيمة سعر الإعلان الحكومي وإعلانات العطاءات في الصحف اليومية

الأربعاء، 19-10-2022 06:27 م

الصحة العالمية تدعو لتحرك عاجل لمنع "إبادة جماعية" في تيغراي الإثيوبي

63500c55423604779c166bc0


الوكيل الاخباري- استنكر مدير منظمة الصحة العالمية ما وصفه بالوضع المزري في إقليم تيغراي الذي تمزقه الحرب في شمال إثيوبيا، ودعا إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل لمنع ارتكاب "إبادة".

اضافة اعلان

 

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحافيين في مقر المنظمة في جنيف إن "العالم لا يولي اهتماما كافيا"، وشدد على أن "المجال ضيق للغاية لمنع إبادة جماعية في تيغراي".

وأضاف المسؤول الأممي المتحدر من ذلك الإقليم أن "الهجمات المتعمدة ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية ترقى إلى جرائم حرب".

وحث "المجتمع الدولي ووسائل الإعلام على إيلاء هذه الأزمة الاهتمام الذي تستحق"، وكشف أن العديد من أفراد عائلته ما زالوا في هذه المنطقة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
634ffe124236043f0d7605b8

الخارجية الروسية: موسكو لا تخطط لفرض قيود إضافية على مغادرة البلاد

453939_8_1666188799

رئيسة وزراء بريطانيا لا تعتزم الاستقالة

thumbs_b_c_b37b0a9a1b5d90b4ef6d1f0a40d40bbc

"الإنتربول": الجرائم السيبرانية والمالية أكبر تهديد في معظم دول العالم

9999194553

بوتين يُعلن حالة الحرب

634fd3344236043c8a297215

ألمانيا تصدر سلاحا خطيرا إلى جارة أوكرانيا

0

صفارات الإنذار تدوي في كييف

أخبار متعلقة
6346ca084236046ade7951c1

بلغاريا تشدد نظام منح التأشيرة للروس

63410dfe42360477706aaed2

الولايات المتحدة.. دعوة لرفع الدعم عن زيلينسكي

منظمة الصحة 2

الصحة العالمية ترسل إمدادات لسوريا للتعامل مع تفشي الكوليرا