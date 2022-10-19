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الأربعاء، 19-10-2022 06:27 م

الصحة العالمية تدعو للتحرك لمنع الإبادة الجماعية في تيغراي الإثيوبي

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الوكيل الاخباري- استنكر مدير منظمة الصحة العالمية ما وصفه بالوضع المزري في إقليم تيغراي الذي تمزقه الحرب في شمال إثيوبيا، ودعا إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل لمنع ارتكاب "إبادة".

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وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحافيين في مقر المنظمة في جنيف إن "العالم لا يولي اهتماما كافيا"، وشدد على أن "المجال ضيق للغاية لمنع إبادة جماعية في تيغراي".

وأضاف المسؤول الأممي المتحدر من ذلك الإقليم أن "الهجمات المتعمدة ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية ترقى إلى جرائم حرب".

وحث "المجتمع الدولي ووسائل الإعلام على إيلاء هذه الأزمة الاهتمام الذي تستحق"، وكشف أن العديد من أفراد عائلته ما زالوا في هذه المنطقة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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