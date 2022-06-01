الأربعاء 01-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

البيت الأبيض يحمّل بوتين مجددا مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا

استطلاع لقناة فرنسية يعكس قلق الفرنسيين من الحظر الأوروبي على النفط الروسي

مؤتمر اقليمي للطاقة بمشاركة 700 شخصية في البحر الميت

الكشف عن سبب تأجيل زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا

وفيات الأربعاء 1-6-2022

لحظة القبض على التركي الذي رفس عجوزا سورية- فيديو

طوقان: الأردن يمتلك التكنولوجيا لاستخلاص اليورانيوم

تفاصيل العثور على جثة أميرة قطرية في شقتها بإسبانيا- صورة

بدء استقبال طلبات قروض المتقاعدين العسكريين اليوم

بايدن بحث مع رئيس الاحتياطي الفدرالي سبل التصدي للتضخم

الأربعاء، 01-06-2022 06:43 ص

الصحة العالمية تسعى لاحتواء جدري القرود

منظمة الصحة العالمية


الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية أمس، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن احتواء انتشار جدري القرود تماماً، مضيفة أن هدفها هو وقف تفشيه من خلال منع انتقال العدوى بين البشر.

اضافة اعلان


وأضافت «من غير المرجح أن تكون أدوات السيطرة (على التفشي)- ومنها وسائل التشخيص واللقاحات والأدوية- متاحة على الفور أو على نطاق واسع للدول». ورصد أكثر من 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود حالات إصابة بالمرض الفيروسي، مع تسجيل أكثر من 300 حالة مؤكدة أو مشتبه بها معظمها في أوروبا.


وأعلنت المجر أمس، تسجيلها أول إصابة مؤكدة بجدري القردة، كما أعلن ألمانيا أن عدد الإصابات المؤكدة لديها ارتفع من 21 حالة الإثنين، إلى 33 حالة أمس، فيما ارتفع عدد الحالات في بريطانيا إلى ما يقرب من 180. ويخضع 12 شخصاً للملاحظة الطبية في تايلاند بعد مخالطة مسافر ثبتت إصابته لاحقاً في مطار بانكوك.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6296fd1d4c59b72674630903

الكشف عن سبب تأجيل زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا

6296f3ec423604461a0e37a2

لحظة القبض على التركي الذي رفس عجوزا سورية- فيديو

2f59c78271a100275c1384d2d0c07e3d

تفاصيل العثور على جثة أميرة قطرية في شقتها بإسبانيا- صورة

شيرين

الأمم المتحدة تطلق اسم شيرين أبو عاقلة على برنامج تدريبي للصحفيين

د

المكسيك .. الإعصار أغاثا يخلّف 10 قتلى و20 مفقوداً

بايدن4

بايدن يوافق على تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ متقدمة

أخبار متعلقة
قرد2

نيجيريا : 21 إصابة بجدري القرود هذا العام

منظمة الصحة العالمية جديد

تفاصيل إصابات جدري القرود المسجلة حول العالم بالأرقام

ألمانيا 3

عزل المصابين بجدري القرود 21 يوماً في ألمانيا

قرد2

رصد 15 إصابة مؤكدة بجدري القردة في كندا

5202223145945474915599

الصحة العالمية: 131 إصابة مؤكدة بجدري القرود في 19 دولة

مكة،-حرم-مكي (1)

مع اقتراب موسم الحج.. السعودية تصدر بيان حول مرض جدري القرود