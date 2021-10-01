الصحة العالمية تضيف علاجات بديلة للسكري في ظل ارتفاع ثمن الأنسولين

الوكيل الإخباري - أضافت منظمة الصحة العالمية (إحدى منظمات الأمم المتحدة)، اليوم الجمعة، إلى قائمتها النموذجية للأدوية الأساسية، علاجات جديدة لداء السكري الذي تزداد الإصابة به على مستوى العالم يوميا.

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وقد أضافت المنظمة نظائر للأنسولين الطويل المفعول (أنسولين ديجلوديك وديتيمير وغلارجين) نظراً إلى ارتفاع سعر الأنسولين ونظائره الحيوية، من أجل تلبية احتياجات الرعاية الصحية الأساسية، وهي الأدوية التي يجب أن تكون متوافرة لدى جميع الدول على الدوام بجرعات مناسبة وبجودة مضمونة وبتكلفة معقولة للأفراد والمجتمعات المحلية، بحسب واشنطن بوست.



وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في بيان، إن "مرض السكري آخذ في الارتفاع على مستوى العالم، وهذه الزيادة أسرع في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل. والكثير من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأنسولين يواجهون صعوبات مالية للوصول إليه أو يستغنون عنه فيموتون، ولذلك لا بد من توفر بدائل حيوية للأنسولين من أجل الحفاظ على حياة المصابين والمحتاجين الى هذه الأدوية".



وطالبت المنظمة شركات الأدوية بتوفير العلاجات اللازمة وتسهيل توزيعها والحصول عليها من أجل حياة المصابين.

بترا