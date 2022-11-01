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الثلاثاء، 01-11-2022 05:46 م

الصحة العالمية تعلن "جدري القردة" حالة طوارئ دولية

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الوكيل الاخباري- أعلنت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن تفشي مرض "جدري القردة" يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

ووفقا لبيان اللجنة: "توصلت اللجنة إلى رأي إجماعي بأن هذا الحدث (تفشي مرض جدري القردة) يستمر في تلبية معايير اللوائح الصحية الدولية لحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا".

وأوضحت، يشكل تفشي جدري القردة خطرا على المستوى الدولي ويتطلب إجراءات منسقة من البلدان للحد من تأثيره.

وبحسب ما ورد، وافق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على توصيات اللجنة.

ووفقا لأحدث بيانات لمنظمة الصحة العالمية، فقد تم تسجيل 77.2 ألف حالة إصابة بجدري القردة منذ بداية العام في 109 دول، وتوفى 36 شخصا بسبب الإصابة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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