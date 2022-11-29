الصحة العالمية تغير اسم جدري القرود إلى "إم بوكس"

الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أنها ستبدأ في استخدام اسم جديد مفضل هو "إم بوكس" كمرادف لجدري القرود، وحثت الآخرين على أن يحذوا حذوها بعد تلقي شكاوى من أن الاسم الحالي للمرض ينطوي على "عنصرية ووصمة عار".

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وقالت المنظمة في بيان: "سيتم استخدام المصطلحين في نفس الوقت لمدة عام، قبل التخلص التدريجي من مسمى جدري القرود".



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت في وقت سابق هذا العام مشاورات عامة لوضع اسم جديد للمرض، وتلقت أكثر من 200 اقتراح.



ورحبت الولايات المتحدة، التي كانت من بين الدول والهيئات الداعمة لتغيير الاسم، بالإعلان.

سكاي نيوز