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الصحة العالمية تقدم إمدادات صحية للسودان

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الأحد، 24-10-2021 11:57 م

الصحة العالمية تقدم إمدادات صحية للسودان

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  الوكيل الاخباري - سلَّمت منظمة الصحة العالمية أدوية ومستلزمات صحية ضرورية من مركزها للإمدادات اللوجستية في دبي إلى الخرطوم في السودان.

وتأتي هذه الإمدادات الصحية، وفق بيان صادر عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، اليوم الأحد؛ لتلبية الاحتياجات الصحية لحوالي 1.5 مليون شخص، منهم أكثر من 300 ألف عامل صحي في الخطوط الأمامية يحتاجون إلى الحماية، مشيرا الى أن هذه العملية تُعَد أكبر جسر جوي بين الإمارات العربية المتحدة والسودان.

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