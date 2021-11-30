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الثلاثاء، 30-11-2021 09:17 م

الصحة العالمية توضح بشأن حركة السفر وفرض الحظر الشامل في ظل أوميكرون

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الوكيل الاخباري - أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات بشأن حركة السفر الدولية فيما يتعلق بمتغير "أوميكرون"، وقالت إنه يجب على الدول الاستمرار في تطبيق نهج قائم على المعلومات عند تنفيذ إجراءات السفر.

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وشددت المنظمة على أنه "يجب على البلدان تطبيق نهج مبني على الأدلة وقائم على المخاطر" عند تنفيذ أي تدابير سفر تتعلق بمتغير "أوميكرون" بما في ذلك الفحص المحتمل أو الحجر الصحي للركاب الدوليين، لكن الحظر الشامل لا يمنع انتشار المتحور عالميا، كما أنه يضع عبئا ثقيلا على الأرواح وسبل العيش".

وقالت إن "الإجراءات قد تشمل فحص الركاب قبل السفر أو عند الوصول، واستخدام اختبار SARS-COV-2 أو الحجر الصحي للمسافرين الدوليين بعد تقييم شامل للمخاطر"، لافتة إلى أن "أي تدابير لتخفيف المخاطر المتعلقة بالسفر، يجب أن تكون جزءا من استراتيجية دولية شاملة".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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