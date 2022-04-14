الصحة العالمية: حرب أوكرانيا أثبتت انحياز العالم

الوكيل الإخباري-قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن العالم لا يولي حالات الطوارئ التي تؤثر على السود الاهتمام نفسه الذي يوليه لتلك التي تؤثر على البيض.

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ونقلت هيئة"بي بي سي" البريطانية، اليوم الخميس، عن تيدروس قوله "ان جزءاً بسيطاً فقط من المساعدات المقدمة لأوكرانيا منح لأزمات إنسانية أخرى"، مؤكداً أن مساعدة أوكرانيا "مهمة للغاية لأنها تؤثر على العالم بأسره".



وأوضح تيدروس أن إقليم تيغراي في إثيوبيا، واليمن، وأفغانستان، وسوريا، لا تحظى بالاهتمام نفسه.



وقال، "لا أعرف ما إذا كان العالم يولي الاهتمام ذاته لحيوات السود والبيض"، مضيفا "يجب أن أكون صريحاً وصادقاً وأقول إن العالم لا يعامل الجنس البشري بنفس الطريقة، فالبعض يحظون بالعدالة أكثر من الآخرين. إنني أشعر بالألم عندما أقول هذا، لأنني أرى ذلك بالفعل. من الصعب جداً قبول ذلك، لكنه يحدث".

بترا