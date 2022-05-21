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السبت، 21-05-2022 04:00 م

الصحة العالمية: ظهور جدري القرود في 11 دولة- أسماء

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الوكيل الاخباري- اعلنت  منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن وصول حالالت إصابة بشرية بفيروس جدري القرود النادر  الي 80 حالة  في 11 دولة ويجري التحقق من 50 حالة أخرى.

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وأكدت هيئات الصحة العامة ظهور حالات إصابة بالمرض في كل من المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا وإيطاليا والسويد والولايات المتحدة الامريكية والاحتلال.


وأصدرت المنظمة بيانا رسميا جاء فيه: "في الوقت الحالي تم تأكيد حوالي 80 حالة وهناك 50 حالة أخرى قيد التحقق ومع توسع المراقبة، من المرجح أن يتم الإبلاغ عن المزيد من الحالات".

وأشارت المنظمة إلى أن جدري القرود يتواجد عند بعض الحيوانات في عدد من البلدان، مما يؤدي إلى تفشي المرض بشكل دوري بين السكان المحليين والمسافرين.

وحذر مسؤول صحي اوروبي كبير من أن حالات الإصابة بفيروس جدري القرود النادر قد تتسارع في الأشهر المقبلة، مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء أوروبا.

 

 

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