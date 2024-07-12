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الجمعة، 12-07-2024 12:37 م

الصحة العالمية: كوفيد لا يزال يقتل 1700 شخص أسبوعيا

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الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الخميس، أن وباء كوفيد-19 لا يزال يودي بحياة نحو 1700 شخص أسبوعيًا في أنحاء العالم، ودعت الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة لمواصلة تلقي اللقاح ضد الفيروس.

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ونبه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى خطورة تراجع الحماية عبر اللقاحات.


وقال، في مؤتمر صحفي، إنه رغم استمرار تسجيل وفيات، فإن "البيانات تظهر أن الحماية عبر اللقاحات تراجعت بين العاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، وهما من أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة"، وفقًا لفرانس برس.


وأضاف أدهانوم تيدروس: "توصي منظمة الصحة العالمية بأن يتلقى الأشخاص في الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة لقاح كوفيد-19 في غضون 12 شهرًا من آخر جرعة لهم".


كما أدى كوفيد-19 إلى تفكيك اقتصادات وشل الأنظمة الصحية.


وكان أدهانوم تيدروس قد أعلن في مايو 2023 نهاية كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية عالمية، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات من رصد الفيروس لأول مرة في ووهان بالصين أواخر 2019.


وحثت منظمة الصحة العالمية الحكومات على مواصلة رصد الفيروسات وتحديد تسلسلها، وضمان الوصول إلى اختبارات وعلاجات ولقاحات موثوقة وبأسعار معقولة.







 




 

 


 

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