الجمعة 12-11-2021
الوكيل الاخباري

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت والأحد

الصفدي: الأمم المتحدة لم توجه اتهامات للأردن بشأن خرق الأسلحة في ليبيا

حجاوي : اللقاح لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا بل يحمي من أعراضه

تحذير هام من الأمن العام

إقالة مقدمي المعلومات المغلوطة عن الأردن في اكسبو دبي 2020

إعطاء نحو 2.5 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة محليا

14 وفاة و2393 اصابة بفيروس كورونا اليوم الجمعة

40 ألف طن كميات متوقع إنتاجها من الزيتون في عجلون

تحذير هام من تأثير الاضطرابات الجوية

عطوة اعتراف بمقتل الشابين الحموري في إربد

الجمعة، 12-11-2021 08:32 م

الصحة العالمية: مرضى السكري في ارتفاع وملايين لا يحصلون على الأنسولين

2019_10_3_20_30_2_262


الوكيل الإخباري- قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري آخذ في الارتفاع، وإن عشرات الملايين لا يستطيعون الحصول على الأنسولين الذي يحتاجون إليه.

اضافة اعلان


وتشير تقديرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 420 مليون شخص حول العالم يتعايشون في الوقت الراهن مع مرض السكري، وأن من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يزيد على نصف مليار بحلول نهاية هذا العقد، مشددة على الحاجة إلى خفض الأسعار وزيادة الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة بشكل كبير، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك .


ورغم وفرة المعروض من الدواء، إلا أن الأسعار المرتفعة تجعل من الصعب على العديد من مرضى السكري الحصول على الأنسولين الذي يحتاجونه للسيطرة على حالتهم.


وقال كيو سيانغ تاي، من قسم الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية بمنظمة الصحة العالمية، للصحفيين: "هناك فجوات كبيرة في الوصول إلى الدواء على مستوى العالم، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض".

 

المصدر: بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22-01-2020-05-08-36

السعودية تُحبط تهريب مخدرات قادمة من الأردن

618d68884c59b7361921b492

قائد الجيش السوداني يعين مجلس سيادة جديدا

main_image618e65c5a082c

ثلوج كثيفة بمنطقة حاج عمران العراقية

1120214164945445755733

قرداحي: لست متمسكا بمنصب وزاري

618e3ab04236044549306f29

12 إصابة على الأقل بانفجار في أفغانستان

f

توقيع اتفاقية منحة بمبلغ 21.5 مليون دولار للإسهام في تمويل برنامج الأونروا الصحي للاجئين الفلسطينيين في لبنان والميزانية العامة للوكالة