الصحة العالمية: مرضى السكري في ارتفاع وملايين لا يحصلون على الأنسولين

الوكيل الإخباري- قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري آخذ في الارتفاع، وإن عشرات الملايين لا يستطيعون الحصول على الأنسولين الذي يحتاجون إليه.

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وتشير تقديرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 420 مليون شخص حول العالم يتعايشون في الوقت الراهن مع مرض السكري، وأن من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يزيد على نصف مليار بحلول نهاية هذا العقد، مشددة على الحاجة إلى خفض الأسعار وزيادة الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة بشكل كبير، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك .



ورغم وفرة المعروض من الدواء، إلا أن الأسعار المرتفعة تجعل من الصعب على العديد من مرضى السكري الحصول على الأنسولين الذي يحتاجونه للسيطرة على حالتهم.



وقال كيو سيانغ تاي، من قسم الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية بمنظمة الصحة العالمية، للصحفيين: "هناك فجوات كبيرة في الوصول إلى الدواء على مستوى العالم، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض".

المصدر: بترا