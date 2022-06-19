الأحد 19-06-2022
الوكيل الاخباري
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الصحة العالمية: وفاة و2103 إصابة بجدري القرود حول العالم

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الأحد، 19-06-2022 01:47 م

الصحة العالمية: وفاة و2103 إصابة بجدري القرود حول العالم

منظمة الصحة العالمية جديد


الوكيل الإخباري - ذكرت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الإصابات المؤكدة بمرض جدري القردة حتى منتصف حزيران الحالي بلغ 2103 إصابة، وحالة واحدة محتملة بما في ذلك حالة وفاة، في 42 دولة، عبر خمس مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية (أقاليم الأمريكتين وإفريقيا وأوروبا وشرق البحر الأبيض المتوسط وغرب المحيط الهادئ).

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وأشارت المنظمة في آخر تحديث لها حول تطورات انتشار مرض جدري القردة الليلة الماضية، الى أن تأكيد حالة واحدة من جدري القردة في بلد ما يعد تفشيا، موضحة أن الظهور غير المتوقع لجدري القردة في عدة مناطق في ظل الغياب الأولي للروابط الوبائية بالمناطق التي أبلغت تاريخيا عن وجود الجدري يشير إلى أنه ربما كان هناك حالات انتقال غير مكتشفة لبعض الوقت، بحسب الموقع الإلكتروني للمنظمة.


ولفتت المنظمة إلى أنها تقيم المخاطر على المستوى العالمي على أنها معتدلة وذلك بالنظر إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن العديد من حالات ومجموعات جدري القردة بشكل متزامن في العديد من البلدان في المناطق الجغرافية المتباينة على نطاق واسع لمنظمة الصحة العالمية تزامنا مع حقيقة أن معدل الوفيات ظل منخفضا.

 

بترا


 




 

 


 

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