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الثلاثاء، 24-05-2022 12:32 م

الصحة العالمية: 131 إصابة مؤكدة بجدري القرود في 19 دولة

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الوكيل الاخباري- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 131 إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود حتى الآن، و106 حالات مشتبه بها في 19 دولة حول العالم.

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وأكدت أنها تعقد اجتماعا بحثيا لدعم الدول الأعضاء، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة، موضحة انه يمكن احتواء جدري القرود.


واشارت الى ان أعراض جدري القردة تشمل، الحمى وآلام العضلات وانتفاخ الغدد اللمفاوية والقشعريرة والإرهاق والطفح الجلدي على اليدين والوجه، مبينة انه لا يوجد علاج بعد للمرض لكن العوارض تنتهي عادة بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع، ويعد المرض منتشرا في 11 دولة أفريقية.


واضافت ان الفيروس يمكن أن يتسبب بالمرض الشديد في أوساط مجموعات معينة مثل الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة.


ويرتبط هذا المرض بالجدري ولكنه عادة ما يكون أخف، لاسيما سلالة غرب أفريقيا من الفيروس التي تم رصدها في إصابة بالولايات المتحدة والتي يبلغ معدل الوفيات الناجمة عنها نحو واحد في المائة.

 

بترا

 




 

 


 

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