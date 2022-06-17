الصحة المصرية تحسم الجدل حول التخدير بـ"شكة دبوس"

الوكيل الإخباري- علق المتحدث باسم باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبدالغفار، على الأنباء المثيرة للجدل في مصر خلال الساعات الماضية بشأن التخدير بـ"شكة دبوس".

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وقال عبد الغفار في تصريح مختصر، وذلك خلال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت، المذاع على قناة cbc: "علميا.. لا يوجد ما يسمى التخدير بشكة الدبوس".



وكانت وسائل الإعلام المصرية تحدثت عن رسالة غريبة تظهر فجأة على هاتف المواطنين، يتم تناقلها بشكل كبير.



وكشفت الرسالة المنتشرة على الجروبات، أنه "توجد طريقة جديدة للخطف، عن طريق الشك بالدبوس، الذي يتسبب في حالة من الإغماء الفوري ، وتقوم العصابة باصطحابه بسيارة أخرى في انتظارهم".



وعلق عميد معهد القلب السابق جمال شعبان، على كثرة المنشورات المتداولة عن الاختطاف من خلال تخديرهم عن طريق الحقن.



روسيا اليوم