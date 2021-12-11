السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

طبيب اردني يحذر من انهيار المنظومة الصحية في الاردن

لجنة الاوبئة : السيطرة على تفشي الوباء تحتاج الى اجراءات مشددة

الحكومة : الحجر المؤسسي سيطبق على الأردنيين القادمين من 7 دول

أبو علي: الضريبة تواصل التوسع في خدماتها الإلكترونية

الفحوصات الإيجابية 9.43 % في الاردن اليوم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عبيدات والزبن والحميمات والحياري

الوهادنة: الوضع الوبائي في المملكة غير مستقر والحالات النشطة بازدياد واضح

توصيات لدمج قضايا "الجندر" بالعملية التعليمية

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في المفرق

السبت، 11-12-2021 01:24 م

الصحة المصرية تكشف عن خطتها لمواجهة المتحورات الجديدة من كورونا

e0b7dd06-2b9b-45d4-a05e-84f3b043cf34


الوكيل الإخباري-قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان في مصر، إنه كشف عن الخطة الكاملة التي وضعتها الوزارة للتعامل مع متحور "أوميكرون بلس" والناتج عن تحور فيروس "أوميكرون".

اضافة اعلان

 

وأضاف المصدر في تصريحات لصحيفة "الوطن": "هناك توجيهات رسمية بتشديد الإجراءات الوقائية في جميع منافذ البلاد البرية والجوية والبحرية والتشديد على تحليل الـPCR، وكذلك تطعيمات كورونا والحصول على الشهادة قبل الدخول"، لافتا إلى أن هناك ركاب اكتشفت إصابتهم بمتحور "أوميكرون" على متن طائرة وتمت إعادتهم على نفس الطائرة.


وتابع المصدر: "هناك توجيه من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة بضرورة عودة تحليل الحمض النووي خاصة في الدول المتفشي فيها متحور كورونا الجديد وكذلك فيروس "أوميكرون بلس"، حرصا على عدم دخول تحور كورونا الجديد البلاد"، موضحا أن الوزارة اتخذت قرارا بأهمية التوسع في تحليل التسلل الجيني داخل كافة مستشفيات العزل الصحي.


وأوضح المصدر، أن "تحليل التسلل الجيني يعمل على تتبع سلالات كورونا في مصر"، مشددا على زيادة الاهتمام بتحليل التسلل الجيني أيضا فى المحافظات السياحية، ويأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس داخل البلاد.


وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، بعد إعلان الوزارة أمس في بيان رسمي تسجيل خروج 905 متعافين من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305652 حالة حتى اليوم السبت.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61b4944f4c59b767946a5389

أرمينيا.. اعتقال 4 عسكريين بعد فقدان موقعين للجيش على حدود أذربيجان في نوفمبر

61b49a124c59b769b81b92bc

لبنان..وفاة شاب متأثرا بجروحه جراء انفجار بمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين

61b45f8642360433bb6ee05b

بايدن يختتم قمة حول الديمقراطية وسط انتقادات

25175937

تونس: مجموعة السبع تدعو إلى تحديد جدول زمني لعودة المؤسسات الديمقراطية في البلاد

25175937

تونس: مجموعة السبع تدعو إلى تحديد جدول زمني لعودة المؤسسات الديمقراطية في البلاد

610180f74236044e5d36091c

روسيا تدعو الولايات المتحدة لتكثيف الحوار حول بديل لمعاهدة نيو ستارت

أخبار متعلقة
61aa3229423604291a185b41

مصر تكشف عن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمتحور أوميكرون

6060f1bf42360432b3480131

مصر ..ترحيل القادمين الأجانب المصابين بفيروس كورونا فورا

201712271232133213

مصر تعلن اجراءات لمواجهة متحور أوميكرون

288141-1887582310

مصر والإمارات تبحثان تطور العلاقات العسكرية بين الجانبين

61a4979a423604162e3976c9

نيوزيلندا ستبدأ نظاما للتعايش مع كورونا بالرغم من أوميكرون

61a49e374c59b733796b3ae2

تحذير في مصر من متحور كورونا الجديد