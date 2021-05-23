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الأحد، 23-05-2021 09:05 ص

الصحة المصرية عن 'الفطر الأسود': لا داعي للهلع

روسيا


الوكيل الإخباري - أعلن مسؤول صحي مصري، الأحد، أن "الفطر الأسود" ليس مرضا غريبا بل هو عرض جانبي لبعض مرضى نقص اكتساب المناعة، مؤكدا أنه لا داع للهلع والذعر في مصر.

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ودعا الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة المصرية، في تصريحات تلفزيونية، مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى الكف عن التهويل وتحري الدقة والعودة في الأمور الطبية إلى المؤسسات العلمية والصحية.


 يأتي ذلك، بينما حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والكورتيزون، معتبرا أن "سوء استخدام الكورتيزون والمضادات الحيوية يسبب الالتهابات البكتيرية، وذلك له علاقة بمرض الفطر الأسود".


وأوضح حسني أن مرض "الفطر الأسود" قد يؤدي إلى استئصال العين، وفي حال وصوله إلى الدماغ فإنه يؤدي إلى الوفاة الفورية.


وكان موقع "اليوم السابع" المصري نقل أمس عن الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية، نفيه صحة ما يتم تداوله في شأن انتشار مرض "الفطر الأسود" في مصر بين مصابي كورونا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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